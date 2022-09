Assurances : Se faire rembourser la pilule? Possible, mais via une complémentaire

Comme le relate les journaux du groupe ESH , ce n’est pas la seule prestation qui sera prise en charge dans ce modèle d’assurance. Les abonnements au fitness, des cotisations pour des clubs de sport et même un remboursement de 200 francs sur l’achat d’un Magic Pass sont prévus. Le tour aura forcément un prix. En moyenne, le Groupe Mutuel annonce un tarif mensuel autour de 86 francs par mois et sans franchise.

Interrogée par le journal neuchâtelois, la conseillère nationale Léonore Porchet (Verte/VD), également présidente de Santé Sexuelle Suisse, est circonspecte. «Je ne crois pas que le Groupe Mutuel défende ainsi des objectifs philanthropiques», dit-elle, estimant que l’assureur cherche, via ce joli coup marketing, à attirer des assurés plutôt jeunes et en bonne santé, et donc possiblement plus rentables. Selon elle, les personnes qui ont besoin d’un soutien financier pour payer les moyens de contraception ne sont pas du tout ciblés par ce nouveau programme, trop cher pour elles.