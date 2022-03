Conseil national – Se faire tatouer le blanc de l’oeil est permis en Suisse

Depuis quelques années, le monde du tatouage pratique une opération très spéciale, le tatouage du blanc de l’œil. On l’appelle le tatouage scléral, qui consiste à teindre la sclérotique, la partie blanche de l’œil humain. Le colorant est injecté entre les deux couches de l’œil et la coloration est irréversible. Les risques sont cependant élevés de rester avec une vision floue, une sensibilité excessive à la lumière ou des douleurs chroniques. Les ophtalmologues déconseillent vivement de faire ce type de tatouage, qui peut provoquer jusqu’à la perte de la vision.

Formation et matériel

Certains états américains et des provinces canadiennes ont interdit le «eyeball tattoo». En France la pratique est considérée comme illégale, hors un cadre médical strict. En Suisse, cela reste permis. Lundi, à l’heure des questions au Conseil national, Léonore Porchet (Vert.e.s/VD) s’est inquiétée des conditions dans lesquelles sont réalisés ces tatouages en Suisse, «par des personnes n’ayant pas la formation médicale, avec du matériel dont on ne connaît pas forcément la provenance ni la qualité, ces piqûres peuvent entraîner de nombreuses réactions plus ou moins graves».