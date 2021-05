Valais - Quatre nouveaux centres pour piquer toute la population

Avec la vaccination ouverte à la population dès 16 ans, quelque 20’000 personnes vont pouvoir se faire vacciner chaque semaine en Valais. 20 minutes

Quelque 49 ’ 000 Valaisans o nt été doublement vaccinés contre le Covid-19 (14% de la population) et quelque 37 ’ 000 ont déjà reçu une première dose. Ces chiffres devraient rapidement augmenter. Le C anton du Valais a en effet annoncé, vendredi matin à Sion, l ’ ouverture de la vaccination à toute la population dès 16 ans.

Afin d ’ accélérer le processus, de nouveaux centres de vaccination vont s’ouvrir à Gampel (uniquement le samedi) et, dès lundi, à Haute-Nendaz, Saxon et à Vouvry . « Jusqu ’ à présent, la stratégie du Canton était de prioriser les personnes les plus vulnérables. Désormais, nous permettons au reste de la population de se faire vacciner » , résume le Conseil d ’É tat charg é de la santé, Mathias Reynard, lui-mêm e sur liste d ’ attente pour recevoir sa première dose.

20’000 piqûres par semaine

Depuis janvier , le Valais a beaucoup misé sur les médecins de famille . Une centaine de professionnels continuera de vacciner. Côté pharmacies, en plus de la q uinzaine d’établissements q ui a dministrent du Pfizer, soixante autres utiliseront du Moderna, dès fin mai . Enfin, des équipes mobiles ont été mises sur pied pour les besoins des institutions sociales. L’ensemble de cette stratégie va permettre de rapidement vacciner 20 ’ 000 personnes par semaine, soit 33% de plus qu’actuellement. De plus, la société Lonza , à Viège, va gérer elle-même la vaccination de ses collaborateurs et de leurs proches. On parle de 6 000 à 8000 personnes.

Le Valais doit recevoir 75 ’ 000 doses c e mois-ci e t 95 ’ 000 en juin. De quoi atteindre une population vaccinée à 67% d’ici à la fin de l ’ été. Pour l ’ heure, aucune dose reçue n ’ a été jetée. « Les 16-18 an s n ’ auront pas besoin du consentement d ’ un de leur s parent s et seront vaccinés grâce au vaccin Pfizer, le Moder n a n ’ était pas encore homologué pour cette tranche d ’ âge par SwissMedic » , a précis é le chef du Service de la santé publique, Victor Fournier.

Quelque 65 personnes par jour continuent de s’infecter dans un canton qui enregistre un décès tous les 2-3 jours mais plus depuis plusieurs semaines en EMS. Quant au variant indien, il a également été détecté dans le canton.