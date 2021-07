Vaud - Se faire vacciner en faisant ses achats

La vaccination de proximité dans des quartiers et des centres commerciaux a été lancée la semaine passée. Visant les personnes en manque d’informations, la démarche est jugée «pratique» et «facile d’accès».

Se faire piquer devant un centre commercial. C’était possible ce jeudi à Noville et à Villeneuve grâce à la campagne de vaccination contre le Covid-19 baptisée de «proximité» qui a démarré il y a six jours. Après la vaccination itinérante lancée le 18 mai dernier dans une trentaine de communes, le Canton renforce son dispositif en s’installant devant des centres commerciaux, dans des quartiers fortement peuplés ou sur la place de marché. Sur place, des agents de la Protection civile (PCI) donnent des informations à la population et vaccinent. Entre 50 et 70 Vaudois se font vacciner par jour. L’opération dure jusqu’à la fin du mois de juillet.

«Pas de forcing»

Cette action vise une population qui n’a pas accès aux informations de la vaccination en raison de la langue ou de la fracture numérique. Face à la baisse de l’engouement pour la piqûre en raison des vacances notamment, elle peut être perçue par certains comme une manière de forcer les indécis. Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de l’Etat major cantonal de conduite réfute cette accusation: « Non, on ne force personne. Les gens restent libres de se faire vacciner ou pas. On offre une prestation à la population en donnant des renseignements sur la vaccination et ses enjeux. Les retours que nous avons sont d’ailleurs très positifs. »

La campagne de vaccination de proximité s’est arrêtée ce jeudi à Noville. sme

Pas de pertes

Entre 100 à 150 seringues sont disponibles par jour. Dans le dispositif, tout a été prévu pour conserver les doses de vaccin au frais, et éviter les pertes. «Un préparateur ouvre les flacons de vaccin au fur et à mesure des besoins. En outre, des frigos à basse température et deux véhicules équipés de climatisation sont sur place», assure Jean-Christophe Sauterel. Il y a aussi du matériel informatique pour organiser le deuxième rendez-vous qui pourra se faire sur un site, choisi par la personne vaccinée.

L’équipe de la vaccination de proximité s’arrêtera ce vendredi à Gland et Nyon, de 10h à 19h. La semaine prochaine, elle sillonnera une autre région du canton.

Outre la vaccination itinérante et de proximité, le dispositif vaudois de vaccination comprend 15 centres et sites de vaccination, des cabinets médicaux ainsi que des pharmacies. Au vu de la baisse de rendez-vous, des structures vont réduire leur capacité cet été.