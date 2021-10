Selon un étude : Se faire vacciner le matin pourrait être plus efficace

Une étude de l’Université de Genève montre que notre système immunitaire à tendance à être au top en tout début de journée.

Des scientifiques de l’Université de Genève (UNIGE) et de l’Université Ludwigs-Maximilians de Munich (LMU) ont démontré que l’activation du système immunitaire est différente selon le moment de la journée. Les résultats de cette nouvelle étude, publiée dans la revue «Nature Immunology», indiquent que l’heure de la journée devrait possiblement être prise en compte lors de l’administration de vaccins ou d’immunothérapies contre le cancer, afin d’en augmenter l’efficacité.

Plus concrètement, les chercheurs ont constaté que la fonction immunitaire est au plus haut en phase de repos, juste avant la reprise de l’activité, soit dans l’après-midi pour les souris, des animaux nocturnes, et tôt le matin pour les êtres humains.