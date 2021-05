Vaud : «Se former tout au long de la vie revêt une importance accrue»

Le Canton veut élargir l’offre des formations pour adultes et les rendre plus accessibles. Il va les réunir sous un même toit, au Gymnase pour adultes à Pully.

Les adultes qui souhaitent reprendre des études pour obtenir un certificat sont de plus en nombreux. Dans ce contexte, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC ) avait inscrit à son programme de législature 2017-2022 la volonté d’élargir l’offre de la formation pour adultes et de la rendre plus accessible. Après avoir pris des mesures relevant de la certification professionnelle, il réunit sous un même toit, au Gymnase pour adultes (GyPAd) à Pully (VD), toutes les formations générales certifiantes pour adultes.