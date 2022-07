Jeux vidéo : Se la jouer Robinson Crusoé

Pris au piège sur un petit radeau de fortune avec rien d’autre qu’un vieux crochet en plastique, avec la gorge sèche et l’estomac vide, on se rend rapidement compte que la tâche va être ardue. Mais, petit à petit, au fil des nombreux débris repêchés à la force des bras, l’épave se transforme en un lieu de vie agréable, voire en un manoir flottant sur la fin. Subvenir aux besoins vitaux n’est pas le seul danger. En effet, des requins, affamés également, vont venir jouer les trouble-fêtes et tenter de mettre fin à cette odyssée. Bien fichu et captivant, le jeu de survie «Raft» révèle son flot de surprises en tout genre.