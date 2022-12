Saisonniers à Verbier (VS) : Se loger est si cher et difficile qu’ils dorment dans des vans

De 8000 à 10’000 francs pour quatre à six mois de loyers. C’est ce que coûtent en moyenne les logements occupés par les saisonniers de Verbier et c’est aussi près de la moitié de ce qu’ils vont gagner durant l’hiver. En marge du prix exorbitant, la difficulté de trouver un logement est aussi un problème rencontré par cette catégorie de travailleurs, explique la RTS. À tel point que certains sont contraints de loger dans des vans et caravanes, sur un parking au pied des pistes. Reste que la solution, qui n’est en principe tolérée que durant une dizaine de jours, ne convient à personne.