paillettes – Se parer d’or pour Noël

Sur le visage et le corps

Cette fin d’année, la maquilleuse star Pat McGrath sort une collection de make-up inspirée de l’univers de la série «Les Chroniques de Bridgerton». On y retrouve notamment un fard doré qui peut se porter sur les yeux ou en highlighter. Hermès a également présenté une poudre d’or multi-usage, qui peut illuminer un décolleté ou le visage.

Pour un rendu plus original, des paillettes dorées peuvent aussi être placées dans les sourcils.

Sur les ongles

En 3D ou pailleté, il est tout à fait possible de briller jusqu’au bout des doigts. Les chanteuses Dua Lipa et Megan Thee Stallion ont déjà adopté la tendance et de nombreuses marques proposent des vernis dorés pour les Fêtes.