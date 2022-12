Police fribourgeoise: Porter plainte par visioconférence est désormais possible

1. Déposer une plainte pénale en cas d’infraction simple, lorsque l’auteur est inconnu (ex. : vol d’un

porte-monnaie).

2. Signaler le vol ou la perte de documents d'identité et obtenir l’attestation nécessaire pour les renouveler auprès du Service de la Population et des Migrants.

3. Obtenir des informations et/ou des conseils.