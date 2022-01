Dysmorphie corporelle : Se produire en public est un défi de taille pour Dan Smith

Le chanteur de Bastille vit depuis son enfance une relation compliquée avec son apparence.

Lorsqu’on voit en live l’énergique leader de Bastille, un des plus célèbres groupes britanniques d’indie-pop, difficile d’imaginer qu’il se fait violence. Et pourtant. «Pour quelqu’un qui vit un problème d’image corporelle, c’est compliqué de monter sur scène tous les soirs devant beaucoup de monde, alors que votre instinct vous pousse à vous cacher», a expliqué Dan Smith en précisant qu’il lui arrivait de vivre des black-out et même des attaques de panique durant ses concerts.

Le musicien de 35 ans, qui a participé au prochain album de Lewis Capaldi, a perdu toute confiance en lui il y a longtemps. «J’ai été gros dès la fin de mon enfance jusqu’à l’université. J’étais vraiment gêné et je voulais être différent. Après avoir soudainement perdu beaucoup de poids (ndlr: à cause d’un virus), j’ai continué de me voir comme le gars d’avant, et je continue encore de le faire aujourd’hui», a-t-il expliqué. Cette dysmorphie corporelle pèse sur le moral de Dan Smith, surtout depuis que Bastille est devenu célèbre et que le groupe jouit d’une grande exposition, en photos et en vidéos. «C’est un travail bizarre dans lequel vous êtes constamment confronté à votre propre image. Ce n’est pas amusant, ni particulièrement sain», a-t-il estimé dans «The Guardian».