tendance TikTok - Se raser le visage, est-ce une bonne idée?

Les internautes sont convaincues par cette technique qui élimine les cellules mortes . «Cela permet une meilleure pénétration de vos produits de soins de la peau, ce qui les rend plus efficaces», argumente l’une. «Cela permet également d’appliquer le maquillage plus facilement», remarque une autre. «Et il tient plus longtemps.»

Risque de se retrouver avec une barbe

De nombreux professionnels mettent en garde toutes celles qui seraient tentées. Ils voient beaucoup de personnes qui prennent rendez-vous pour enlever leurs poils, et non plus leur duvet, au laser. C’est le cas de Molly-Mae Hague, candidate de télé-réalité et influenceuse britannique de 22 ans, qui a succombé à cette tendance et regrette l’expérience. En février, elle postait sur son compte YouTube une vidéo dans laquelle elle raconte que de se raser le visage l’a rendue barbue. «Je n’aurais jamais dû commencer le dermaplaning. Maintenant, je me retrouve avec une vraie barbe», indique-t-elle. Le dermaplaning a, en effet, fait repousser son duvet de manière plus prononcée et plus foncée.