Suisse romande

Se réinventer pour sauver les Fêtes de la musique

Le déconfinement se poursuit. Fribourg veut donc proposer des «minishows». Lausanne y songe. Neuchâtel tente l’e-concert.

Par endroits, il sera peut-être possible de danser le premier jour de l’été.

«Cette limite des rassemblements à 30 personnes offre une marge de manœuvre.» Directeur de la Fête de la musique de Fribourg, Fabien Boissieux a été regonflé à bloc par les décisions du Conseil fédéral mercredi. Le mélomane veut mettre sur pied un event miniature et itinérant. «Le concept serait tout à fait Covid-compatible», reprend-il. Cinq formations acoustiques sillonneraient les recoins de la ville, pour des prestations de 20 minutes, en journée. Des musiciens amplifiés monteraient à bord de pick-ups équipés pour envoyer du son en roulant. Le soir, des DJ animeraient les quartiers directement depuis les balcons. Le comité a bon espoir d’obtenir toutes les autorisations. Il devrait être fixé dans dix jours.

Minishows ou live-streaming

À Lausanne aussi, on réfléchit à faire vivre la Fête de la musique autrement. «Nous nous réservons la possibilité de proposer quelques actions culturelles ou artistiques, que ce soit le 21 juin ou de manière différée», note sa directrice. Verdict la semaine prochaine.

Et ceux qui se concentrent sur 2021

Neuchâtel et Nyon (VD) ne baissent pas les bras non plus. «Nous sommes en train d’étudier la possibilité de mettre en place un événement en streaming», relève Léa, du comité neuchâtelois. Tandis que les groupes qui devaient jouer à Nyon seront diffusés dans une émission spéciale de web-radio, en direct toute la journée en marge de la Fête.