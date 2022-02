Genève - Se requinquer avec une visite de musée «sur ordonnance»

C’est ainsi que tout naturellement, un partenariat est né entre les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), des médecins genevois, le musée et Hubert Crevoisier. Objectif de cette collaboration: offrir une visite gratuite à des personnes malades. «La santé, c’est plus que les médicaments. C’est quelque chose de global. On veut proposer autre chose aux patients, les sortir de la maladie, trouver une voie alternative pour leur permettre de faire face», explique la Dr Barbara Broers, du Service de médecine de premier recours des HUG.

Un outil thérapeutique comme un autre

Cette pratique, qui a vu le jour à Montréal il y a quelques années (lire encadré), est rendue possible à Genève grâce au Musée Ariana et à la Ville de Genève, qui ont décidé d’offrir les billets. «Chaque patient pourra venir avec un accompagnant et aura la possibilité de participer à une visite commentée s’il le souhaite».

Soulager la douleur autrement

Une exposition qui appelle à la contemplation

Composée d’œuvres en verre soufflé et coulé de diverses couleurs, l’exposition, «d’apparence pure et dépouillée», dévoile peu à peu sa complexité lorsqu’on y plonge le regard. «Elle appelle vraiment à la contemplation. Dans un monde où tout se passe vite, s’arrêter et se dire «comment je me sens là?» ça fait du bien, relève Anne-Claire Schumacher. Bien sûr, on ne va pas faire de miracle. Mais on veut permettre aux gens de mettre le monde extérieur de côté et de s’offrir un moment privilégié.»