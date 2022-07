«Effondrement énergétique»: Se ruer sur les radiateurs électriques: fausse bonne idée

L’Office fédéral de l’énergie prépare une campagne sur l’efficacité énergétique et la consommation d’électricité. Dès la fin août, une plateforme présentera des conseils et astuces sur le thème des économies d’énergie (campagne d’économies). Si nécessaire et en fonction de la situation de l’approvisionnement énergétique, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche mettra en avant des mesures importantes (appels à l’économie, etc.).