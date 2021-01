Haute-Savoie (F) : Se sentant «agressé», il mord le doigt d’un gendarme jusqu’au sang

Un individu endormi dans sa voiture, en novembre dernier, à Seyssel, a refusé de se faire contrôler par les militaires. Au poste, le jeune homme est resté hors de contrôle. Il a écopé de 12 mois de prison avec sursis début janvier.

Un homme affalé sur le volant de sa voiture, stationnée sur un parking à Seyssel, en France voisine, a donné du fil à retordre aux gendarmes français le 28 novembre dernier. Le pensant en danger, les militaires ont voulu lui venir en aide, mais le conducteur a refusé de sortir de son véhicule et de se faire contrôler, a relaté jeudi «Le Dauphiné libéré». Menotté à une main, il a résisté avant de mordre jusqu’au sang le doigt d’un des agents et d’en menacer deux autres. Finalement embarqué, l’homme, sous l’emprise du cannabis, a passé la nuit en cellule de dégrisement. Le lendemain, il a porté un coup à l’arcade d’un militaire et s’est rendu coupable d’outrage auprès de trois autres.