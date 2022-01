Pour Peter Dinklage, Cyrano n'était pas écrit pour lui

Peter Dinklage : «Se sentir indigne d’être aimé est un sentiment universel»

Interprète de Cyrano de Bergerac dans un film scénarisé par sa femme, Peter Dinklage a adoré jouer ce personnage contradictoire.

Le 23 mars prochain sortira le film musical «Cyrano», de Joe Wright («La femme à la fenêtre», «Les heures sombres», «Orgueils et préjugés»). Dans le rôle-titre: Peter Dinklage, star de la série «Game of Thrones» . Au scénario: Erica Schmidt, sa femme. Tous deux se sont confiés dans une interview au «Financial Times».

«J’ai vraiment dû travailler pour le rôle de Cyrano, il n’était pas du tout écrit pour moi», a confié celui qui jouera un monstre défiguré superpuissant dans «Toxic Avenger» . Dans la pièce de théâtre dont le film est adapté, Cyrano complexe sur son grand nez. Mais Erica Schmidt a décidé de supprimer cet aspect de l’histoire, pour que son personnage ait de la peine avec son physique de manière plus générale. Une idée qui a beaucoup plu à Peter Dinklage: «Si vous voyez un bel acteur avec un faux nez, vous savez que c’est un faux nez, c’est intrinsèquement théâtral. Moi, avec mon physique unique, je regarderais le personnage et je me dirais: «De quoi se plaint-il?» Alors qu’on parle de quelque chose de plus profond. C’est ce sentiment universel de se sentir indigne de quelqu’un qu’on aime, indigne d’être aimé. Nous pouvons tous nous identifier.»

La complexité du personnage est ce qui a le plus attiré le comédien de 52 ans: «Pour les acteurs, plus le rôle est compliqué, mieux c’est. Et Cyrano est quelqu’un d’assez contradictoire. Il est très brave et c’est un combattant confiant. Pourtant, face à l’amour, il a les jambes qui tremblent». Une vraie différence avec son personnage de «Game of Thrones»: «Tyrion, lui, est très confiant quand des femmes l’attirent. Il n’a aucun problème à dire ce qu’il pense et à obtenir ce qu’il veut.» À noter que Roxanne, l’amour de Cyrano, est interprétée par Haley Bennett, qui n’est autre que la femme du réalisateur Joe Wright.