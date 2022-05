La Chaux-de-Fonds (NE) : Se séparer de sa lolette grâce à un arbre enchanté

Les tout-petits pourront désormais dire adieu à leur tétine en l’accrochant aux branches d’un arbre magique.

Si la tétine est réconfortante et calme le réflexe de succion chez les bébés, elle ne peut être éternelle. Dès l’âge de 2 ans, les bébés devraient se détacher progressivement de leur bien-aimée lolette. Et les enfants de La Chaux-de-Fonds ne seront pas seuls pour franchir cette étape, une libellule magique nommée Lulu les soutiendra à l’aide de chansons et d’histoires. Après s’en être débarrassé, les petits recevront même un diplôme de félicitations. En bref, tout est mis en œuvre pour qu’ils oublient l’existence de cet objet en silicone détesté par les dentistes et les logopédistes, même s’il se montre parfois bien pratique pour les parents. L’inauguration du projet aura lieu ce vendredi afin d’accueillir les premiers courageux.