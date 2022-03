Journées de la schizophrénie  – Se soigner via les réseaux sociaux, la pratique inquiète

Les jeunes qui souffrent de troubles mentaux s’informent de plus en plus sur les plateformes. Certains spécialistes suisses mettent en garde.

En Suisse, 1% de la population souffre de schizophrénie, une maladie du cerveau caractérisée par des hallucinations et une perte de contact avec la réalité. Getty Images/iStockphoto

«Avec la crise du Covid, les échanges sur les réseaux sociaux au sujet de la santé se sont intensifiés», constate Yasser Khazaal, à la tête du Service de médecine des addictions du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Loin d’aborder uniquement le virus, la parole s’est aussi libérée autour des troubles psychiatriques. «Depuis un an, il y a un nombre impressionnant de témoignages. Certains cumulent des millions de vues», détaille Jean-Christophe Leroy, directeur de l’association vaudoise PositivMinders qui a pour but de déstigmatiser les maladies psychiques, comme la schizophrénie.

Inquiets des risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes atteints de cette psychose, spécialistes, proches et patients sensibilisent à la problématique à l’occasion des Journées de la schizophrénie qui se déroulent du 19 au 26 mars. En Suisse, 1% de la population souffre de cette maladie caractérisée notamment par des hallucinations le plus souvent auditives et une perte de contact avec la réalité.

Autodiagnostic et automédication

«On voit beaucoup de jeunes qui s’autodiagnostiquent et essayent de rester autonomes parce qu’ils ont l’impression d’avoir trouver des réponses. Tout d’un coup, ils ne s’appuient plus que sur ces contenus et se tiennent à l’écart du système de soins. C’est un frein à la prise en charge précoce qui est essentielle», souligne Jean-Christophe Leroy. Ce dernier met notamment en garde contre les conseils de traitement sans fondement scientifique, comme par exemple l’utilisation de produits biologiques. «Les témoignages sont nécessaires, mais ce n’est pas une compétence médicale. Ça peut déraper très vite et faire beaucoup de dégâts.»

Les professionnels ont un rôle à jouer pour guider les patients. «Il faut rendre les gens attentifs aux dangers des réseaux sociaux et leur donner les outils pour leur permettre d'évaluer la qualité et la fiabilité des informations», estime Yasser Khazaal. Cette communication accrue sur les réseaux démontre toutefois qu’il existe un fort sentiment de solitude chez les jeunes. «Il faudrait plus de groupes de soutien et d'entraide. Ça manque un peu», suggère le médecin.

PositiveMinders en partenariat avec la Fondation FondaMental a conçu un outil de détection précoce des psychoses à destination des proches, amis, profs mais aussi des médecins généralistes. PositiveMinders/FondaMental

Pas que du mauvais

Tout n’est pourtant pas à jeter dans les réseaux sociaux. «Ça peut être une source de redirection vers les soins», estime Vincent Bonnarel, chef de clinique du programme de traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques du CHUV (TIPP). «Il y a une autorégulation qui se fait au sein de la communauté de patients. Ceux qui délirent sont recadrés et sont renvoyés vers des professionnels.» Yasser Khazaal confirme cette tendance. «Beaucoup de jeunes consultent après s’être reconnus dans les descriptions. Ils viennent nous voir pour en parler. Cela permet d’ouvrir le dialogue.»

Vaud, pionner en Suisse «Le canton de Vaud fait figure de pionnier avec son programme TIPP qui existe depuis 2004», confie le chef de clinique du dispositif qui suit actuellement 150 patients entre 18 et 35 ans dans le Grand Lausanne. A Bâle et à Genève, des programmes similaires existent. «Il y a une bonne évolution. On traite les gens de plus en plus tôt, en moyenne autour de 24 ans», poursuit l’expert. La démarche, «qui porte ses fruits», est en train de s’étendre au reste de la Suisse romande grâce à la création d’un groupe romand d’intervention précoce l’an dernier. Nées à Lausanne en 2004, les Journées de la schizophrénie se tiennent en Suisse et dans onze autres pays, du Canada au Togo, en passant par la France, la Belgique et l’Algérie. Cette année, un programme en ligne qui compte une cinquante d’événements a réuni 13’000 participants.

Pour Bob*, un Vaudois atteint de schizophrénie, l’idéal est de se tourner vers ses proches ou directement vers des professionnels. «Il y a de tout et de rien sur Internet, souligne le jeune de 28 ans. Pour moi, c’est plus source d’angoisse et de non réponse qu’une aide.»

Les témoignages peuvent aussi offrir du réconfort face à des troubles qui engendrent beaucoup de craintes et d’angoisse. « Ç a aide les jeunes à se rendre compte que ce n’est pas la fin du monde, qu’il est possible d’aller mieux», relève Vincent Bonnarel.

Une maladie qui se soigne «Historiquement, la psychiatrie a fait beaucoup de descriptions assez dramatiques de la schizophrénie. Les symptômes spectaculaires, comme les hallucinations et les délires, c’est un peu l’archétype du fou. Ça a laissé des traces. Aujourd’hui, les traitements existent. On peut bien contrôler la maladie, mais il reste un décalage avec l’image que les gens en ont», observe Vincent Bonnarel. Pour sa part, Bob pointe du doigt les représentations dépeintes dans les films, «qui ne correspondent pas à la réalité. Ça génère beaucoup de peur et de fausses idées», regrette le Vaudois.

«Plutôt que de soigner la maladie, on préfère l’ignorer ou la cacher», rapporte Jean-Christophe Leroy. Un problème lorsque l’on sait que la schizophrénie, qui se manifeste au début de l’âge adulte (entre 15 et 25 ans), doit être traitée au plus vite. «Le plus tôt est le mieux, mais il n’est jamais trop tard pour se faire aider», assure Yasser Khazaal.

*Prénom d’emprunt