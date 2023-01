France : Sea Shepherd porte plainte après la découverte de six dauphins mutilés

L’ONG a recensé six cétacés morts la semaine dernière, échoués sur des plages du littoral atlantique français. Elle a fait savoir que sa plainte, contre X, serait déposée ce mardi.

L’ONG de défense des océans Sea Shepherd France a annoncé lundi «porter plainte contre X» après la découverte de plusieurs dauphins «mutilés et éventrés» sur des plages du littoral atlantique de ce pays. «La mer n’en finit plus de rejeter les cadavres de dauphins, capturés par les engins de pêche», a déploré l’association, qui a recensé six animaux morts la semaine dernière, dans un communiqué accompagné de photos.