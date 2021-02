Méditerranée : Sea-Watch sauve près de 150 migrants entassés sur un canot

L’ONG allemande a annoncé samedi avoir porté secours à 147 personnes en détresse au large de la Libye lors de deux opérations de sauvetage.

L’organisation a recueilli samedi dans la matinée 102 migrants entassés sur un canot pneumatique en détresse, a-t-elle indiqué sur son compte Twitter. La veille, elle avait déjà secouru 45 migrants, dont 15 mineurs, qui tentaient de rejoindre l’Europe par la mer, a-t-elle ajouté. Tous sont sains et saufs.

Plus de 3000 migrants sauvés

Le Sea-Watch 3 a participé au sauvetage de plus de 3000 migrants depuis sa mise en service en novembre 2017. L’ONG SOS Méditerranée, basée à Marseille, avait, elle, fait état début février du sauvetage de plus de 400 personnes recueillies à bord de son navire-ambulance l’Océan Viking.

Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée, selon l’Organisation internationale pour les migrations. Malgré des violences persistantes en Libye, le pays reste un important point de transit pour les migrants fuyant l’instabilité dans d’autres régions d’Afrique et du Moyen-Orient et qui cherchent à gagner l’Europe.