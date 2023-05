Grand conseil vaudois : Séance ajournée à cause d’une allusion de harcèlement sexuel

C’est un débat sur les honoraires des avocats des zadistes qui a mis le feu aux poudres. Jean-Luc Bezençon (PLR) a notamment cité un article de 20 minutes portant sur les déboires judiciaires de Mathilde Marendaz (EàG), visée par une plainte de l’association des gendarmes vaudois. «J’espère que vous allez prendre connaissance des directives du Bureau du Grand conseil sur le harcèlement sexuel. Car quand on a tendance à faire des leçons de morale à ses collègues, on a intérêt à être irréprochable», a taclé Elodie Lopez (EàG). «J’exige des excuses publiques immédiates. C’est un scandale de parler de harcèlement sexuel, alors que je n’ai fait que poser quatre questions. Cela démontre la capacité des zadistes à faire tout et n’importe quoi», a relancé Jean-Luc Bezençon. Elodie Lopez a ensuite repris la parole en cafouillant. «Je veux des excuses et non ce charabia qui ne veut rien dire», a insisté le député PLR.