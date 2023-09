Elles vendent une thérapie avec des chaises-coachs: tout est faux

«Nos chaises écoutent vos pensées et vos émotions sans jugement, offrant un sanctuaire où la vulnérabilité est acceptée et célébrée». En ce moment, à Zurich, vous pouvez vous inscrire pour une séance un peu particulière: 60 minutes dans une salle où il n’y aura «que vous et une chaise-coach». L’idée est de s’asseoir sur une chaise et de méditer. Prix de lancement: 99 francs la session au lieu de 999 francs. Chaises de marque garanties. Tout comme une confiance en soi boostée, de la résilience retrouvée et un sentiment de plénitude.