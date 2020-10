La séquence a largement fait sourire, ce d’autant plus que la candidate corse n’est pas celle qu’on voit le plus à l’écran. Dans le 10e épisode de «Koh-Lanta: les 4 Terres», diffusé sur TF1 ce vendredi 30 octobre, on y voit Ava tenter une épilation artisanale. Elle révèle une réalité: celle de l’absence de produits d’hygiène dans l’aventure.