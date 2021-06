Coronavirus - Séances d’hypnose gratuites pour sortir les jeunes de la crise

Depuis plusieurs années, le nombre d’enfants et d’ados souffrant de maladies psychosomatiques augmente en Suisse. Une situation qui s’est encore accentuée avec la crise du coronavirus. Les services d’urgence et les cliniques psychiatriques sont saturés et parfois il faut attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, affirme l’association professionnelle suisse d’hypnothérapie (APSH). Raison pour laquelle les 120 membres de l’APSH ont décidé d’offrir gratuitement leurs services aux jeunes en détresse et ce, dès-à-présent. Dans un communiqué, l’association précise que les thérapeutes offrent trois séances gratuites au maximum.