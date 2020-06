Hockey sur glace

Seattle jouera dans une patinoire «zéro carbone»

Le stade dans lequel patinera la 32e franchise de NHL fonctionnera à l’énergie solaire.

«Notre but est de s’assurer que chaque visite dans cette patinoire soit agréable et mémorable, a indiqué le CEO du groupe Oak View, Tim Leiweke. C’est à notre tour de nous lever face au défi de notre génération. Nous devons prendre des mesures afin de construire plus de stades qui correspondent à notre mission zéro carbone.»

Interdiction du plastique

«Pour avoir travaillé sur certains des projets les plus écologiques au monde, je peux affirmer que celui-ci est d’autant plus gros en raison de sa capacité à réunir un public plus large sur des sujets comme les changements climatiques et les problèmes environnementaux», a expliqué Jason F. McLellan, l’un des architectes du « Climate Pledge Arena » .