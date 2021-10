Hockey sur glace – Seattle perd le premier match de son histoire

Ryan Donato, Marcus Johansson, Mark Giordano et leurs coéquipiers du Seattle Krakenont quitté la glace la tête basse.

Les trois coups de la saison régulière 2021-2022 de NHL ont été frappés dans la nuit de mardi à mercredi en Amérique du Nord et ont permis à Seattle, la 32e équipe de la ligue, d’effectuer ses débuts sur le circuit.

Au T-Mobile Arena de Las Vegas, enceinte de la 31e formation à avoir intégré la ligue professionnelle nord-américaine en 2017, le Kraken s’est incliné 4-3 après avoir démontré du caractère. En effet, le club entraîné par Dave Hakstol, qui était mené 3-0 après 27 minutes, a épongé son déficit par l’intermédiaire du centre américain Ryan Donato (premier buteur de l’histoire de la franchise), de l’ailier gauche ontarien Jared McCann et du centre manitobain Morgan Geekie.

Mais le dernier mot a appartenu au centre canadien des Golden Knights Chandler Stephenson. A la 49e minute, le No 20 a déjoué le gardien allemand Philipp Grubauer et assuré la victoire au club du Nevada.

Les champions battus à domicile

Quelques heures plus tôt, au Amalie Arena de Tampa Bay, où la bannière de la conquête de la Coupe Stanley 2021 a été présentée et suspendue au plafond, le Lightning a été confronté à la défaite contre Pittsburgh privé de ses joueurs étoiles Sidney Crosby et Evgeny Malkin (2-6).