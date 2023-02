Décision «historique» : Seattle, première ville à bannir la discrimination de caste aux USA

Hiérarchie entre les castes

Le rigide système de castes hindoues, qui remonte à des milliers d’années, instaure une hiérarchie entre les castes hautes et basses. Les dalits, autrefois appelés «les intouchables», sont au plus bas de ce système et sont la cible de discrimination et de violence. Selon des militants, la discrimination basée sur les castes existe dans la diaspora d’Asie du Sud aux Etats-Unis.