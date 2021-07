Insolite : SebastiAn va s’attaquer à Metallica

Le DJ français, signé sur Ed Banger, va réaliser un remix de deux morceaux iconiques des metalleux américains.

SebastiAn, DJ français de 40 ans, n’a pas seulement voulu faire un remix. Il a décidé de réaliser un mash-up avec «Don’t Tread On Me» et «Nothing Else Matters». «L’amour de SebastiAn pour la musique cinématographique nous emmène dans un péplum avec James Hetfield (ndlr: voix de Metallica) en tant que portier. Il nous accueille dans son royaume dans une symphonie de samples et de cordes. C’est comme le générique d’un film Marvel», a dit le patron d’Ed Banger sur Instagram. La date de sortie n’est pas connue. À noter encore que les recettes de ce morceau seront reversées à la fondation de Metallica et à celle du tennisman Novak Djokovic, qui a été choisie par SebastiAn.