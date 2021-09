Prix artistique : Sebastião Salgado récompensé lors du 32e «Nobel des arts»

Le «Nobel des arts» a distingué le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado dans la catégorie peinture. D’autres grands artistes comme le violoncelliste Yo-Yo Ma ont également été récompensés.

Sebastião Salgado participe activement à la sauvegarde de l’environnement, notamment via ses photographies.

Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, célèbre pour ses intenses photos en noir et blanc, fait partie des lauréats du 32e Praemium Imperiale, considéré comme le «Nobel des arts» qui récompense aussi cette année le violoncelliste Yo-Yo Ma.

Distingué dans la catégorie peinture

Sebastião Salgado, 77 ans, a été distingué dans la catégorie peinture, pour ses images où il rend compte avec un grand sens esthétique de la condition des plus pauvres et de la dégradation de l’environnement.

Son dernier projet «Amazonia» est une exploration de sept années de l’écosystème amazonien et de la vie de ses populations autochtones.

Ont été également distingués le sculpteur américain James Turrell, qui utilise l’espace et la lumière comme moyens d’expression, l’architecte australien Glenn Murcutt, connu pour ses maisons modernistes s’intégrant dans leur environnement rural (Pritzker 2002) et le violoncelliste virtuose Yo-Yo Ma.

Considéré comme l’un des plus grands de son temps, le musicien américain, né de parents chinois établis à Paris, a enregistré plus d’une centaine d’albums et a remporté de nombreuses récompenses, dont 18 Grammy Awards au cours de sa carrière.