Automobile - Sébastien Buemi, «Monsieur Le Mans», est prêt à tourner

La Toyota N°8 de Buemi et ses deux équipiers aura comme plus grande rivale la Toyota N°7.

Trois victoires d’affilée, série en cours. Un seul grand constructeur en lice dans la catégorie reine, Toyota, son employeur. Un nouveau bolide (GR010-Hybrid), qui a remporté les trois premières courses du Mondial d’endurance 2021: Sébastien Buemi et ses équipiers Kazuki Nakajima et Brendon Hartley peuvent-ils être battus ce week-end aux 24 Heures du Mans? «Ça se présente bien, mais comme c’est la première fois que nous alignons la Toyota Hypercar, la confiance n’est pas tout à fait la même que par le passé récent», explique Buemi.

Reste que les deux Toyota sont encore les grandissimes favorites, à condition de ne pas connaître de problèmes de fiabilité. «C’est plus que jamais la clé de la course, reprend Buemi, dans la mesure où les organisateurs essaient d’équilibrer les chances de chaque concurrent.» Et comme, avant d’arriver premier, il faut premièrement arriver, la concurrence de la marque japonaise, comme Glickenhaus (le projet d’un milliardaire américain) et Alpine (l’ancienne Rebellion suisse) est prête à profiter de la moindre alerte.