Le meilleur pâtissier: le retour de Sébastien fâche

«Le meilleur pâtissier» : Sébastien de retour, les téléspectateurs fâchés

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son retour n’a pas plu au public. Ce ne sont pas tant les qualités du pâtissier amateur qui ont été mises en cause que la mécanique de l’épreuve dans laquelle le dernier éliminé affronte en duel un autre candidat. Ce qui a particulièrement déçu les téléspectateurs, c’est que d’autres personnes qui avaient quitté le jeu leur semblaient plus mériter leur place dans le programme que le chorégraphe et danseur de 37 ans, à l’instar de Franklin, qui avait remporté plusieurs duels avant son départ.