Rallye : Sébastien Ogier champion du monde pour la 8e fois

Vainqueur à Monza dimanche, le Français de 37 ans a conservé son sacre. Toyota titré chez les constructeurs.

Julien Ingrassia prend sa retraite

Ce que va désormais faire Ingrassia «n’est pas encore réglé. Le rallye, c’est une question d’expérience et avoir ce bagage-là pendant toutes ces années et ne pas le transmettre serait peut-être dommage», expliquait-il à l’AFP en début de semaine. «Donc que ce soit pour les équipages, pour les copilotes, j’aimerais bien leur transmettre ça d’une manière ou d’une autre.»

Sept podiums

Ogier avait d’abord envisagé d’alléger son programme fin 2020 mais une saison tronquée par la pandémie de coronavirus l’a convaincu de reconduire pour un an avec le constructeur japonais. C’était bien vu car il a survolé 2021 avec cinq victoires (Monte-Carlo, Croatie, Sardaigne, Kenya et Monza) et deux autres podiums (3e au Portugal et en Grèce) en douze manches.