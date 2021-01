Tout le monde avait compris depuis la veille que ce n’était qu’une question de temps: le septuple champion du monde WRC, le Français Séba s tien Ogier, associé à Julien Ingrassia (Toyota) a repris le commandement du 89e Rallye Monte-Carlo, à une journée (quatre spéciales) du dénouement. Alors qu’une tempête nocturne a provoqué des dégâts importants sur le parc d’assistance, Ogier a passé devant son équipier Elfyn Evans dès la première épreuve de vitesse de la matinée. Le Français n’était pas pour autant au bout de ses peines puisque, dans le secteur Saint-Clément – Freissinières - le plus long du jour avec ses 20,48 kilomètres et, surtout, la présence (enfin … ) de la neige -, les Toyota allaient être dominées par les Hyundai, le Belge Neuville signant le scratch, alors qu’Ogier perdait 42 secondes et Evans 46: «Aucun grip, je ne comprends pas», soufflait alors le No 1 de la discipline. Une situation que le Norvégien Mikkelsen décrivait avec humour: «L’adhérence était constante, je veux dire qu’elle était inexistante du début à la fin!» C’est dans ces conditions que le Prévôtois Olivier Burri (VW Polo) se montrait particulièrement à l’aise, signant le 13e chrono absolu.