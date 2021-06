Rallye : Sébastien Ogier survole les débats en Sardaigne

Toyota a réalisé un doublé dimanche au rallye de Sardaigne. En devançant le Gallois Elfyn Evans, le Français Sébastien Ogier a accentué son avance au général.

Sébastien Ogier (Toyota) a remporté le rallye de Sardaigne dimanche, devant son coéquipier gallois Elfyn Evans et le Belge Thierry Neuville (Hyundai), avec en prime deux points de bonus récupérés dans la Power Stage finale.

Sébastien Ogier, le patron

À 37 ans, Ogier est plus que jamais le patron du WRC, dans la meilleure écurie actuelle, mais il a déjà expliqué plusieurs fois que 2021 était sa dernière saison complète, consacrée à la conquête d’un 8e titre mondial.

Il a déjà gagné trois fois cette saison, au Monte-Carlo, en Croatie et donc en Sardaigne, mais n’est pas intéressé par le record de Sébastien Loeb (9 couronnes) car il souhaite se reconvertir en circuit et passer plus de temps avec sa famille.