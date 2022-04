CYCLISME: Sébastien Reichenbach est prêt à décoller

Ça va être une étape difficile, c’est sûr. Il faudra être très concentré dans le final. On a quand même plus de 4000 mètres de dénivelé dans les 120 derniers kilomètres. On sait tous que le Tour de Romandie peut se jouer sur cette étape de montagne, il faudra voir aussi les circonstances de course, savoir se montrer et s’adapter.