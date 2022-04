Cyclisme: Sébastien Reichenbach veut «finir dans le top 10 du général»

Le leader de la Groupama-FDJ, Thibaut Pinot, avait l’étape reine du Tour de Romandie dans son viseur. Vainqueur sur le Tour des Alpes la semaine passée après plus de 1000 jours sans succès, le Français ne cachait pas son ambition avant d’attaquer la Boucle romande. «Pour moi, le but c’est de lever les bras une nouvelle fois, encore et encore. C’est après cela que je roule», lâchait-il plein d’ambition lundi en débarquant en Romandie.

Et vu que Pinot avait les jambes samedi entre Aigle et Zinal (il a terminé 5e), son lieutenant valaisan Sébastien Reichenbach a dû revoir ses ambitions personnelles à la baisse et a terminé juste derrière (8e). «L’objectif de la journée est réussi pour moi, car je devais suivre les meilleurs pour ne pas bouger au général, expliquait le Valaisan sur devant la porte de son bus après l’étape. Je suis un peu déçu pour Thibaut (Pinot) qui visait l’étape et qui n’a pas très bien réussi son sprint.»