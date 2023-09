Sebydaddy fait la promotion de la fraude sociale

La déclaration choc du Français de 30 ans a aussitôt interpellé Sam Zirah. «Mais tu ne vis pas en France pourtant?» lui a-t-il dit. «Non, je vis à Miami mais j’ai aussi une adresse en France, et quand tu as plus de 25 ans, et que tu n’as pas d’activité, tu touches le RSA», lui a répondu l’influenceur. Pourtant, sur le site du service public, il est bien mentionné qu’il faut vivre en France «de manière stable et effective» pour pouvoir bénéficier du RSA.