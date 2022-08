Suisse : Sécheresse et chaleur vont durer jusqu’à la mi-août au moins

Surtout en Suisse romande

Ce manque de précipitations s’est accentué depuis le début de l’année, relève MeteoNews. Genève n’a ainsi reçu que 230 l/m2 en 7 mois et Sion que 184 l/m2! Le déficit hydrique atteint ainsi parfois plus de 50% dans les cantons de Vaud, Genève, en Valais et au Tessin. Ce déficit est en revanche moins marqué sur le nord, le centre et l’est de la Suisse.