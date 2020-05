Suisse

Sécheresse et tempêtes: forêts sous pression

Le canton de Berne aimerait un soutien fédéral pour protéger les forêts suisses.

Avec la crise sanitaire due au Covid-19, l’industrie forestière n’arrive plus à exporter. Elle a dû couper pourtant de nombreux arbres, à cause du bostryche.

«Beaucoup d’arbres ont été cassés ou déracinés. En maints endroits, on observe sur les jeunes feuilles de hêtre des décolorations dues à la sécheresse. Les épicéas affaiblis offrent au bostryche un milieu idéal pour sa reproduction. Ce nuisible prolifère fortement depuis deux ans, en particulier sur le Plateau et dans les Préalpes», a indiqué mardi le canton de Berne dans un communiqué.

Danger élevé

Si l’extension des dommages a pu être largement endiguée jusqu’ici, cette année, le danger est particulièrement élevé: la population de bostryches est importante, la forêt est affaiblie et le printemps a été très chaud et très sec.

Reconduction du programme de lutte

La gestion des forêts et la lutte contre les dégâts aux forêts incombent en principe aux propriétaires forestiers, mais le canton de Berne leur accorde un soutien financier. En janvier, il a décidé de reconduire le programme de lutte contre le bostryche à basse altitude sur le Plateau et dans la vallée de l’Aar en 2020 et 2021. Avec les subventions fédérales, le programme disposera de 1,6 million de francs sur deux ans.

La situation dans le canton est différente à moyenne altitude, où les épicéas sont très répandus et où la forêt protège les zones habitées et les voies de circulation des dangers naturels. Afin que les forêts protectrices ne subissent pas de dommages importants, le canton ordonne des mesures de protection et les coûts non couverts donnent lieu à des subventions fédérales et cantonales.