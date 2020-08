Magie de la nature Sécheresse: pour survivre, les oiseaux se reproduisent moins

Afin de résister à la raréfaction des ressources en nourriture due notamment au réchauffement climatique, les oiseaux tropicaux limitent les naissances.

Les espèces ayant la plus longue espérance de vie ont le plus réduit leur taux de reproduction, comme la brachyptère bleue (Brachypteryx montana), dont la natalité a chuté de 68%.

Réchauffement climatique

Les espèces ayant une longévité plus courte, et pouvant donc moins se permettre de limiter les naissances, ont connu un taux de survie plus faible, suggérant que «les populations à plus longue durée de vie pourraient mieux affronter les conséquences des sécheresses que l’on ne pensait», souligne James Mouton.