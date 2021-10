Thurgovie : Séchoir à maïs en feu: les pompiers comme dans une «machine à popcorn»

Près de 25 tonnes de céréales ont dû être évacués et arrosés par une centaine de pompiers.

Un incendie s’est déclaré dimanche vers 9 h 15 dans une installation de séchage de céréales située à la Gachnang (TG). Le feu s'est déclaré alors que du maïs destiné à la nourriture animale était en train de sécher. Plus de 100 pompiers des corps de Frauenfeld, Gachnang et Amriswil sont intervenus. Pour combattre le feu, environ 25 tonnes de maïs ont dû être aspirées hors de l'usine et refroidies ou éteintes à l'extérieur. Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs, mais personne n'a été blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer le départ de feu a indiqué dimanche la police cantonale thurgovienne.