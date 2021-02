Présidentielle : Second tour au Niger sur fond d’insécurité

Malgré l’insécurité qui règne au Niger, quelque 7,4 millions d’électeurs sont appelés dimanche à voter au second tour d’une présidentielle entre le favori Mohamed Bazoum, fidèle du sortant Mahamadou Issoufou, et l’opposant Mahamane Ousmane, ancien président.

Le scrutin, qui concerne moins de la moitié des quelque 22 millions de Nigériens pour la plupart trop jeunes pour voter, doit se dérouler entre 08 h 00 (07 h 00 GMT) et 19 h 00 (18 h 00 GMT) dimanche.

Tenir le vote sur l’ensemble du territoire sera sans doute le principal des défis de ce scrutin, tandis que l’insécurité sévit à l’ouest avec des attaques de groupes djihadistes affiliés à l’organisation État islamique et à l’est avec des attaques des djihadistes nigérians de Boko Haram. «Des milliers» de soldats ont été déployés pour sécuriser le scrutin, «surtout dans les zones exposées à l’insécurité», a assuré à l’AFP un haut responsable du ministère de la Défense.

Presque deux mois après le premier tour du 27 décembre, les Nigériens devront choisir dimanche entre les deux candidats qui se sont qualifiés: Bazoum, qui a bénéficié lors de la campagne de l’imposante machine du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), et le challenger Ousmane, ancien président entre 1993 et 1996 qui veut le redevenir depuis. Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour, Ousmane presque 17%.