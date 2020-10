«La situation, au seuil de l’hiver, est assez catastrophique», annoncent les membres du CausE, le collectif d’associations locales actives dans le domaine de l’urgence sociale, cités par le quotidien genevois. De jour, c’est un millier de personnes qui sont concernées par le manque de structures d’accueil et qui errent, sans but, dans les rues de Genève. La nuit? Ce sont cent vingt places d’hébergement d’urgence qui font défaut depuis la fermeture de la caserne des Vernets, qui pouvaient accueillir jusqu’à 260 personnes.