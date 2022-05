Indonésie: Secours à l’oeuvre autour d’un ferry échoué avec plus de 800 personnes

Indonésie : Secours à l’œuvre autour d’un ferry échoué avec plus de 800 personnes

Cela fait deux jours que le «KM Sirimau» est bloqué sur les fonds dans les petites îles de la Sonde, en Indonésie. Les 839 personnes à bord trouvent le temps long…

Les accidents en mer (ici à Bali) sont fréquents en Indonésie, archipel qui compte plus de 17’000 îles, dont la population compte sur les ferries et autres bateaux pour ses déplacements, malgré des normes insuffisantes en matière de sécurité.

Les services de secours indonésiens tentaient, mercredi, de libérer un ferry avec plus de 800 personnes à bord qui s’est échoué sur une île submergée située au large de la province la plus méridionale de l’Indonésie, a annoncé l’un de leurs responsables.

Mais les efforts pour déloger le navire coincé, à l’aide d’un remorqueur, ont jusqu’à présent échoué, a déclaré à la télévision Kompas TV Sudayana (un seul nom), chef des services de recherches et de secours de la ville de Maumere. Les autorités attendent un remorqueur envoyé par la compagnie maritime publique PT Pelni, qui doit arriver sur zone jeudi, et si ces nouvelles tentatives se soldent par un échec, tous les passagers seront évacués, a précisé Sudayana. Tous les passagers se portent bien, a-t-il néanmoins souligné.

Nombreux accidents

Les accidents en mer sont fréquents en Indonésie, archipel qui compte plus de 17’000 îles, dont la population compte sur les ferries et autres bateaux pour ses déplacements, malgré des normes insuffisantes en matière de sécurité. En 2018, 160 personnes ont péri dans le naufrage d’un ferry dans l’un des lacs les plus profonds du monde, sur l’île de Sumatra. Et en 2009, plus de 300 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d’un ferry entre Sulawesi et Bornéo.