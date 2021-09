Genève : Secours engagés après des cris de détresse

Plusieurs personnes ont signalé à la police des appels au secours au bord de l’Arve, dimanche soir. Après des recherches, un couple a été retrouvé sain et sauf.

Un hélicoptère de la Rega a sillonné le ciel genevois dimanche, en début de soirée, au-dessus de l’Arve, à la hauteur du secteur de Plainpalais, Carouge et Acacias. Vers 20h15, plusieurs personnes ont entendu une femme appeler au secours au bord de la rivière sur la promenade des Orpailleurs, en amont du pont de Carouge, relate Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. Plusieurs patrouilles des forces de l’ordre, la brigade de la navigation, le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève, ainsi que l’appareil de la Rega ont alors été engagés.

«Le débit de l’Arve était assez important», souligne le communicant de la police. Les secours ont dû sonder les deux bords, les ponts et les passerelles. Finalement, plus de peur que de mal: après environ 45 minutes de recherche, deux personnes avec un chien, dont la jeune fille qui avait crié, ont pu être localisées saines et sauves, au bord du cours d’eau, à la hauteur du pont de la Fontenette.