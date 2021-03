Neuchâtel : Secouru in extremis alors qu’il faisait du paddle

Un individu s’est retrouvé en difficulté samedi sur le lac de Neuchâtel lorsqu’une tempête a éclaté.

C’est au large de Serrières (NE) que la Société de sauvetage du Bas-Lac (SSBL) a dû intervenir, samedi, pour secourir une personne en paddle surprise par la tempête qui a déferlé sur le lac de Neuchâtel, relate «Arcinfo». D’après les secours, l’individu ne gérait plus les éléments déchaînés. A noter qu’à ce moment-là les vagues atteignaient près de 2 mètres de haut en certains endroits et que le vent soufflait à plus de 115 km/h.