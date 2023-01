Méditerranée : Secourus par l’Ocean Viking, des migrants attendus en Italie

«Le port se trouve à 1575 km de la zone d’opération, soit quatre jours de navigation», a regretté SOS Méditerranée, inquiète pour les rescapés alors que «les prévisions météorologiques se dégradent à partir de dimanche soir», les exposant à «des vents forts et une mer agitée».

Intoxications et brûlures

Certains des migrants souffrent déjà «d’intoxications et de brûlures dues au carburant», subies à bord de l’embarcation où ils étaient entassés avant d’être secourus. Parmi les 37 personnes, deux sont des femmes et 12 des mineurs non accompagnés.