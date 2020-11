Répartis en petits groupes de moins de cinq personnes, ils étaient une centaine à manifester mardi à midi sur la place Saint-François à Lausanne. Une manifestation quasi silencieuse, aussi atypique que symbolique du marasme financier qui frappe le secteur de la restauration: des tables, des couverts, des menus et aucun client. «Je n’ai pas de salaire depuis sept mois. Je vis sur mes réserves tout en continuant de payer mes charges et les salaires de mes quelque 225 employés», souligne Julien, 39 ans, qui exploite avec un associé pas moins de cinq établissements entre Lausanne et Genève. «Les autorités politiques nous demandent de rester zen. Qu’on les prive de salaire pendant sept mois et on verra s’ils arrivent à rester zen», proteste-t-il.