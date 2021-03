Environnement : Secteur de l’énergie: fort rebond des émissions de CO₂

Les émissions mondiales, en chute à cause de la pandémie, repartent à la hausse: elles surpassent leur niveau de décembre 2019, selon un rapport.

«Nous n’en avons pas assez fait»

«Si le rebond économique attendu cette année se confirme – et en l’absence de changement politique majeur parmi les plus grandes économies de la planète – alors les émissions mondiales vont probablement augmenter en 2021», a-t-il souligné.

Recul de 5,8% l’an dernier

Les émissions de l’énergie ont dans l’ensemble reculé de 5,8% l’an dernier, soit presque 2 milliards de tonnes de CO₂, la plus forte baisse de l’histoire de l’humanité, selon les derniers chiffres de l’AIE contenus dans un rapport spécial.

La baisse a été causée pour l’essentiel par une moindre utilisation du pétrole pour le transport routier et l’aviation. Mais «avec la reprise des voyages et des activités économiques, la consommation de pétrole et ses émissions associées repartent à la hausse», indique l’AIE.